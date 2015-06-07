Обама сподівається, що Великобританія залишиться в складі Євросоюзу

Про це повідомляє Новое Время з оссылкой на Reuters.

За словами Обами, він хотів би зазначити, що членство Великобританії в ЄС посилює її лідерство і силу ряду глобальних питань.

Відповідно до джерел агентства, Обама також закликав прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона зберегти військові витрати країни на рівні 2% ВВП.

"Вони говорили про 2%. Президент підкреслив значимість Великобританії і США - ми два стовпи НАТО. Він сказав, що знає про фінансові складнощі Великобританії, але сподівається, що країна зуміє розібратися з ними",- сказав співрозмовник агентства.

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