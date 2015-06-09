Найбільший європейський банк планує скоротити 20 тисяч співробітників

Найбільший європейський банк HSBC оголосив про намір скоротити близько 20 тисяч своїх співробітників по всьому світу.

Скорочення проводяться в рамках зусиль банку з підвищення прибутковості бізнесу. Таким чином, штат банку скоротиться на 7%: всього кількість співробітників HSBC на даний момент становить 266 тисяч осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Близько 8 тисяч співробітників будуть скорочені у філіях банку в Британії.

Крім того, HSBC має намір продати свої збиткові відділення в Туреччини та Бразилії.

Читайте такожПорошенко має намір восени "почистити" Кабмін

HSBC також розглядає питання про перенесення своєї штаб-квартири з Лондона. Рішення про переїзд банку має бути прийняте до кінця року. ЗМІ повідомляли, що банк думає про переїзд в Гонконг.

Останні чотири роки британські банки були змушені сплачувати додатковий річний податок, який залежить від обсягу запозичень банку. В результаті за минулий рік HSBC сплатив близько 1 млрд доларів податків.