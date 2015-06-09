ОБСЄ підтвердила рішення Азербайджану закрити офіс організації в Баку

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Ми почули позицію Азербайджану, висловлену чітко і ясно, і думаємо, що робити далі. Але це досить термінове питання. Нам дали один місяць, так що дії треба вживати терміново", - сказав співробітник прес-служби ОБСЄ Шив Шарма.

У понеділок відбулося спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому обговорювалося це питання.

Шарма пояснив, що у своїй діяльності на місцях ОБСЄ спирається "на добру волю приймаючої сторони".

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Він доповнив, що ОБСЄ вперше стикається з ситуацією, коли офіс повинен бути закритий до закінчення його мандата. Ухвалений консенсусом всіх держав-учасниць ОБСЄ мандат офісу координатора програм ОБСЄ в Баку закінчується 31 грудня цього року.

"У якомусь сенсі вона (ця ситуація) застала нас зненацька. Зараз держави-учасниці ОБСЄ працюють над цим в терміновому порядку. Ситуація проясниться десь через тиждень", - сказав Шарма.

Читайте такожАзербайджан не буде вступати в Євразійський економічний союзЯк повідомляв УНІАН раніше, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич погоджується, що нинішня криза в Європі є найгіршою з моменту завершення Холодної війни.