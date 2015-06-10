ЄС позбавив Росію статусу "стратегічного партнера"

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді щодо відносин ЄС з Росією, підготовленій депутатом Габріеліусом Ландсбергісом, і затвердженій під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

„(ЄП) наголошує, що через дії у Криму і у Східній Україні Росія більше не може розглядатися як „стратегічний партнер”; вказує, що стратегічне партнерство повинне базуватися на взаємній довірі і повазі до міжнародного права, заснованого на демократії, а також на державному суверенітеті та свободі вибору державою внутрішнього конституційного порядку та напрямку зовнішньої політики, територіальній цілісності держави, а також на повазі до верховенства права, прав людини та принципів міжнародної дипломатії і торгівлі”, - йдеться у доповіді.

Читайте такожРезолюція Європарламенту: Росія більше не вважається стратегічним партнером ЄС

Читайте такожпряма та непряма участь Росії

„У цьому контексті ЄС не може розглядати повернення до „справ, як завжди” і не має іншого вибору, як провести критичну переоцінку своїх відносин з Росією, яка включає в себе розробку у стислі терміни план «м'якої сили», щоб протистояти агресивній політиці, яку проводить Росія, і комплексний план щодо майбутніх відносин з цією країною і зі східними партнерами Європи”, - наголошує Європарламент.

Читайте такожЄвросоюз має намір продовжити санкції проти Росії до кінця січня 2016 року – ЗМІ

Євродепутати також переконані, що врегулювати конфлікт на сході України може лише політичним шляхом.

Разом з тим вони висловили глибоку стурбованість тим, що Росія „відкрито позиціонує себе і діє як така, що кидає виклик міжнародній демократичній спільноті і її порядку, прагнучи перекроїти силою кордони у Європі”.

„(ЄП) стривожений зростанням атмосфери ненависті, спрямованої проти опозиційних активістів, правозахисників, представників меншин та сусідніх країн і погіршенням стану у сфері прав людини і верховенства права у Росії”, - наголошується у доповіді.

Разом з тим у Європарламенті вважають, що „конструктивні та передбачувані відносини між ЄС і Росією можливі та бажані для їхньої взаємної вигоди, особливо з урахуванням наявних політичних, торговельних, транспортних та енергетичних зв'язків, контактів між людьми”.

„(ЄП) наголошує, що відносини між Росією і ЄС повинні й надалі ґрунтуватися на повазі до міжнародного права і діалозі, в результаті чого ЄС буде готовий відновити співпрацю з владою в Москві з низки конкретних питань, що становлять спільний інтерес”, - зазначають у ЄП.