Голова Єврокомісії: переговори з Грецією будуть відновлені

Про це повідомив радіостанції France Culture голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає DW.DE. За його словами, спочатку відбудуться консультації на технічному рівні, а потім - на політичному. "Погодження має бути відбутись найближчими днями. М'яч зараз на боці Греції", - наголосив Жан-Клод Юнкер.

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Крім того він підкреслив, що й надалі бачить МВФ "у човні з Єврокомісією" щодо вирішення грецького питання. Він не думає, що від'їзд представників МВФ з Брюсселя "може бути інтерпретований як намір вийти з переговорів" з Грецією.

У свою чергу, Афіни сподіваються, що сторони зможуть досягти згоди уже на наступній зустрічі міністрів фінансів країн ЄС, яка відбудеться 18 червня. Про це радник прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса заявив телекомпанії ERT.

Водночас газета Bild зазначає, що уряд Німеччини готується до дефолту Греції. Обговорюються конкретні теми, пов'язані з можливим банкрутством, представники кабінету обмінюються думками з експертам и Європейського центробанку, повідомляє видання з посиланням на неназвані джерела. Представник уряду Німеччини не став коментувати інформацію Bild.

Нагадаємо, напередодні МВФ відкликав своїх переговірників з Брюсселя до Вашингтона після п'яти місяців безплідних перемовин з грецьким урядом. Головними пунктами незгоди між Грецією та кредиторами залишаються вимоги щодо реформ пенсійної та податкової систем Греції. Уряд країни відмовляється від заходів економії, оскільки він прийшов до влади із популістичними гаслами проти таких заходів.