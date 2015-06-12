Представники МВФ перервали переговори з Грецією через відсутність прогресу

Представники фонду пояснили свій від'їзд у Вашингтон відсутністю прогресу, необхідного для подолання суперечностей, повідомляє Reuters.

При цьому, представник МВФ Геррі Райс зазначив, що фонд зацікавлений в досягненні успіху і очікує відповідних кроків з боку Афін.

"Існують суттєві суперечності у більшості основних питань", - заявив Райс. За його словами, в ході переговорів з Грецією не було досягнуто ніякого прогресу у вирішенні існуючих розбіжностей. "Ми ще далекі від консенсусу", - зазначив представник МВФ.

Геррі Райс уточнив, що керівництво Греції шукає рішення на політичному рівні в кооперації з европейсикими політиками.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас провів черговий раунд переговорів з лідерами Німеччини і Франції і вирішив більш активно вести переговори з кредиторами Афін напередодні платежу МВФ наприкінці місяця.

Всі, хто брав участь у нічних переговорах намагалися показати, що дуже зацікавлені в угоді, і уникнути звинувачень у тому, що не змогли запобігти кризі, яка може вибити з колії єврозону і світову економіку.