У Молдові фаворит Кремля отримав посаду після місцевих виборів
Проросійський політик Ренато Усатий, чию партію зняли під час парламентських виборів, виграв місцеві вибори та став мером м. Бєльці, третього за кількістю населення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.md.
Стало відомо, що Усатий набрав 72,29%, про що свідчать дані ЦВК після опрацювання 96,61%.
Водночас на виборах у муніципальну раду сила Усатого "Наша партія" отримує більшість — 64,8%. Його найближчий конкурент, представник Партії комуністів Октавіан Маху отримав лише 8,77%.
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Також повідомляється, що представники проєвропейських сил можуть також втратити і столицю Молдови - Кишинів.
Зокрема, як повідомляється, після підрахунку 93,18% голосів, кандидат від Партії соціалістів Зінаїда Гречаная набирає 37,52% голосів, в той час як кандидат від Ліберальної парті та чинний мер Кишинева Дорін Кіртоаке - 36,41%.
Тому мера столиці Молдови обиратимуть у другому турі, який вібудеться 28 червня.
Варто зазначити, що цікавими є також і результати на виборах мера м. Оргіїв (за 35 кілометрів від Кишинева), де після підрахунку 100% голосів, мером став кандидат руху "Рівноправність" бізнесмен Ілан Шор, набравши 61,97%.
Відомо, що на початку травня Шора затримали співробітники Національного центру із боротьби з корупцією Молдови в рамках розслідування махінацій у трьох молдавських банках. Бізнесмена та його спільників підозрювали у виведенні з цих фінансових інститутів до Росії близько мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Габурич оголосив про свою відставку у зв'язку із звинуваченнями у фальсифікації диплому.