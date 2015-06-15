У Молдові фаворит Кремля отримав посаду після місцевих виборів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.md.

Стало відомо, що Усатий набрав 72,29%, про що свідчать дані ЦВК після опрацювання 96,61%.

Водночас на виборах у муніципальну раду сила Усатого "Наша партія" отримує більшість — 64,8%. Його найближчий конкурент, представник Партії комуністів Октавіан Маху отримав лише 8,77%.

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Також повідомляється, що представники проєвропейських сил можуть також втратити і столицю Молдови - Кишинів.

Зокрема, як повідомляється, після підрахунку 93,18% голосів, кандидат від Партії соціалістів Зінаїда Гречаная набирає 37,52% голосів, в той час як кандидат від Ліберальної парті та чинний мер Кишинева Дорін Кіртоаке - 36,41%.

Тому мера столиці Молдови обиратимуть у другому турі, який вібудеться 28 червня.

Варто зазначити, що цікавими є також і результати на виборах мера м. Оргіїв (за 35 кілометрів від Кишинева), де після підрахунку 100% голосів, мером став кандидат руху "Рівноправність" бізнесмен Ілан Шор, набравши 61,97%.

Відомо, що на початку травня Шора затримали співробітники Національного центру із боротьби з корупцією Молдови в рамках розслідування махінацій у трьох молдавських банках. Бізнесмена та його спільників підозрювали у виведенні з цих фінансових інститутів до Росії близько мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Габурич оголосив про свою відставку у зв'язку із звинуваченнями у фальсифікації диплому.