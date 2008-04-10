Україна та Польша розширять співпрацю в оборонній промисловості

Україна та Польща мають намір розвивати співробітництво в сфері оборонної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Польщі Вальдемар ПАВЛЯК за результатами зустрічі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, який перебуває в Польщі з офіційним візитом.

Міністр економіки Польщі повідомив, що він та Ю.ЄХАНУРОВ під час зустрічі обговорили перспективи співробітництва в цій сфері. Зокрема, за його словами, є дуже багато спільних проектів, де українські та польські підприємства могли б співпрацювати. Зокрема, В.ПАВЛЯК зазначив, що це стосується як науково-дослідної, так і виробничої сфери.

Він нагадав, що раніше Україна та Польща вже укладали договір про таке співробітництво, і сьогодні йшлося про необхідність поновити та актуалізувати угоду, яка стосується співпраці у сфері оборонної промисловості та військової техніки.