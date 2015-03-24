З початку 2015 року "Ісламська держава" завербувала 400 дітей

Терористичне угрупування "Ісламська держава" завербувала щонайменше 400 дітей з січня 2015 року.

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву правозахисної організації "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини" (SOHR), передає LB.ua.

За даними правозахисників, діти у віці до 18 років, які були завербовані біля шкіл, мечетей і в публічних місцях, пройшли так званий курс "новачків халіфату", який поєднує в собі військову підготовку і жорстке насадження ідеології. У тренувальних таборах дітей вчать стріляти бойовими патронами, битися і водити автомобілі. ІД також використовує дітей як інформаторів і в якості охоронців для своєї штаб-квартири, а також вітає в своїх лавах дітей з вродженими дефектами, відзначають в SOHR.

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Так, за даними SOHR, один із таких хлопчиків раніше в березні стратив нібито ізраїльського шпигуна.

"Вони використовують дітей, оскільки їм легко промити мізки. Вони можуть зробити з цих дітей що захочуть, вони заважають їм ходити до школи і замість цього відправляють їх у школи ІД", - заявив глава SOHR Рамі Абдельрахман.

На думку голови правозахисної організації "Ісламська держава", можливо, змушений вербувати дітей з-за того, що з початку року в ряди бойовиків набуває все менша кількість дорослих людей. Як уточнив Абдельрахман, з січня до організації приєдналися лише 120 осіб. За його словами, це пояснюється посиленням контролю на турецькому кордоні, звідки багато потенційних бойовиків намагаються потрапити до Сирії.

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"Ісламська держава" (раніше "Ісламська держава Іраку і Леванту") - радикальна організація, створена в 2006 році в Іраку шляхом злиття низки екстремістських угруповань під егідою місцевого відділення "Аль-Каїди". З 2013 року угруповання розірвало відносини з "Аль-Каїдою" і самостійно включилося в громадянську війну в Сирії. Влітку 2014 року ІД встановила контроль над значними територіями Сирії та Іраку, а також проголосила там халіфат зі столицею в Мосулі. США, які очолюють міжнародну коаліцію проти ісламістів, 8 серпня почали військові дії проти екстремістів в Іраку. У вересні вони приступили до нанесення повітряних ударів по цілях ІД в Сирії.