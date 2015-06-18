У Таїланді повідомили про перший випадок зараження вірусом MERS

За словами глави МОЗ Таїланду, від вірусу постраждав підприємець з Оману, передає Бі-бі-сі.

Інформація про зараження MERS вперше з'явилася вчора в низці таїландських ЗМІ і соцмережах.

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Крім того, у Південній Кореї жертвами коронавірусу стали ще три людини. Тобто кількість загиблих від ускладнень, зумовлених захворюванням, досягла 23 людей.

17 червня Росспоживнагляд запідозрив зараження вірусом жінки з Уссурійська, яка нещодавно повернулася з Південної Кореї, де вона спілкувалася з носієм MERS. Однак підозри не підтвердилися.

16 червня перший випадок смерті від MERS в Європі був зафіксований у Німеччині, де від коронавірусу помер 65-річний чоловік.