106 томів по 700 сторінок у кожному: у Нью-Йорку роздрукують невелику частину Вікіпедії

Про це повідомляє Media Sapiens з посиланням на The Verge.

На сайті галереї повідомляється, що Мандіберг роздрукує не всю електронну енциклопедію, а тільки її невелику частину, однак і вона займе не менше 106 томів по 700 сторінок у кожному. Повна роздруківка склала би близько 76000 томів, за умови, що текст на кожній сторінці буде розташований у три колонки.

Роздрукувати «Вікіпедію» художник вирішив для того, щоби показати наскільки великим є об’єм електронного контенту.

Читайте такожWikipedia переходить на захищений протокол HTTPS«Навіть якщо ми не будемо роздруковувати всю енциклопедію, а заповнимо паперовими томами тільки одну шафу, люди зможуть уявити істинний об’єм інформації. Проблема в тому, що об’єм накопичених знань перевищив наші можливості зберігати їх у вигляді роздрукованих матеріалів на книжкових полицях», - пояснив він в інтерв’ю The New York Times.

Процес друку 106 томів «Вікіпедії» триватиме більше 10 днів. Відвідувачі галереї зможуть купити будь-яку з книг за 80 доларів. Повне зібрання книг коштуватиме 500 тисяч доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у 2014 році Україна стала однією з найбільш популярних тем, які найчастіше піддавалися редагуванню. В цілому, за підсумками року, в Вікіпедію внесли понад 100 млн правок.