Україна стала однією з найпопулярніших тем за кількістю переглядів і правок у Вікіпедії
15:42, 18 грудня 2014Суспільство
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У 2014 році Україна стала однією з найбільш популярних тем, які найчастіше піддавалися редагуванню.
REUTERS
Про це повідомляє Новое Время.
Онлайн-енциклопедія оприлюднила відеозвіт за 2014 рік, в якому показано, що найбільше читали і редагували користувачі.
В цілому, за підсумками року, в Вікіпедію внесли понад 100 млн правок.
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У числі найбільш популярних тем виявилася революція в Україні, війна на Донбасі і падіння малазійського Боїнга.
Крім України, користувачів Вікіпедії цікавить інформація про лихоманку Ебола, флешмобі Ice Bucket Challenge, Євробаченні і Чемпіонату світу з футболу.
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