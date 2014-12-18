Україна стала однією з найпопулярніших тем за кількістю переглядів і правок у Вікіпедії

Про це повідомляє Новое Время.

Онлайн-енциклопедія оприлюднила відеозвіт за 2014 рік, в якому показано, що найбільше читали і редагували користувачі.

В цілому, за підсумками року, в Вікіпедію внесли понад 100 млн правок.

Читайте такожTime визначив топ-10 найкращих знімків, 2 з яких зроблені в Україні (фото)

У числі найбільш популярних тем виявилася революція в Україні, війна на Донбасі і падіння малазійського Боїнга.

Крім України, користувачів Вікіпедії цікавить інформація про лихоманку Ебола, флешмобі Ice Bucket Challenge, Євробаченні і Чемпіонату світу з футболу.