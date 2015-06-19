Генсек НАТО: Наша мета – включити, а не ізолювати Росію

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг знову закликав Росію повернутися в режим дотримання міжнародного права і заявляє про прагнення до конструктивних відносин.

Про це Столтенберг сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

Читайте такожНАТО: Росія почала використовувати ядерну зброю як інструмент своєї стратегії залякування

"НАТО не прагне до конфронтації з Росією, і ми продовжуємо прагнути до конструктивних відносин. Наша мета – включити, а не ізолювати Росію. Однак, співпраця може базуватися тільки на повазі кордонів, правил і угод. Ми закликаємо Росію повернутися в режим дотримання міжнародного права. Це - вибір Росії",- заявив він.

Генсек Альянсу нагадав, що у відповідь на російські агресивні дії НАТО призупинила практичне співробітництво, але продовжує тримати політичний діалог відкритим. "Ця політика залишається незмінною", - запевнив Столтенберг.

Коментуючи той факт, що Росія розцінює можливе членство України в НАТО як загрозу своїй національній безпеці і пам’ятаючи рішення Бухарестського саміту про майбутнє членство України в НАТО, він сказав: „Я був на саміті в Бухаресті в якості прем'єр-міністра Норвегії. І на цьому саміті ми ухвалили чітку позицію, що кожен народ має власне право вирішувати свій власний шлях, включаючи, частиною яких заходів безпеки він хоче бути”. (На справді, параграф 23 декларації говорить: НАТО вітає прагнення України та Грузії щодо членства в НАТО. Ми погодилися сьогодні, що ці країни будуть членами НАТО).

Читайте такожРосія несе "особливу відповідальність" за виконання Мінських домовленостей - Столтенберг

Також генсек послався на Гельсінські угоди, які чітко вказують, що кожна країна має право приєднатися до будь-якого союзу, який вона обере. "Росія підписала від цими угодами. Розширення НАТО не є загрозою для Росії. Це ніколи не було загрозою для Росії. Якщо ви подивитеся на карту Європи, сусіди Росії, які є членами НАТО, є її найбільш стабільними та прозорими сусідами. Росія не має права вето на будь-який український підхід до НАТО, і немає необхідності цього боятися", - заявив Столтенберг.

Повне інтерв'ю генерального секретаря альянсу Йенса Столтенберга читайте в ексклюзивному матеріалі УНІАН.