Керрі закликав Росію прискорити реалізацію Мінських угод

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Держдепартамент США.

"В ході сьогоднішньої телефонної розмови з російським міністром закордонних справ Лавровим держсекретар Керрі закликав Росію скористатися можливістю щодо прискорення прогресу в реалізації Мінських угод, яку представляють майбутні тристоронні зустрічі контактної групи і робочих груп", — йдеться в повідомленні держдепартаменту.

Читайте такожThe Financial Times: США втручаються в український мирний процес при посередництві ЄвропиТакож обговорювалися Сирія, Іран, Ємен і Арктичний Рада, повідомили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що "сьогодні є реальний шанс" на мирне врегулювання в Україні. За словами міністра, Росія розраховує, що разом з партнерами по "нормандської четвірці" вдасться знайти вихід з кризи в Україні.