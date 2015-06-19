Держдума ратифікувала договір про союзництво із Південною Осетією

Тепер документ, що передбачає формування загального оборонного простору, а також інтеграцію митних органів та вільний перетин кордону громадянами держав-підписантів, набирає чинності.

Згідно з договором, Росія зобов'язується розглядати напад третьої держави на Південну Осетію як агресію проти себе і вживати відповідних заходів.

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У профільному комітеті Держдуми договір, підписаний 18 березня, назвали кроком до більш глибокої інтеграції з Південною Осетією, відкинувши при цьому можливість її входження до складу Росії.

Росія визнала незалежність Південної Осетії незабаром після збройного конфлікту 2008 року, коли Грузія спробувала відновити контроль над республікою, однак у конфлікт втрутилися російські війська.

У Тбілісі Південну Осетію вважають своєю територією, яку незаконно окупували російські війська. Крім Росії, республіку визнали лише кілька країн, в тому числі Венесуела і різні острівні карликові держави.