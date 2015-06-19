Послаблення антиросійських санкцій може призвести до катастрофи у Європі - Кемерон
Якщо ЄС дослухається до прохань Кремля і послабить санкції, це може дати короткостроковий економічний ефект, проте негативні наслідки будуть масштабними.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час дискусії в рамках безпекової конференції GLOBSEC, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що послаблення антиросійських санкцій призведе до полегшення, але короткострокового.
"А в довгостроковій перспективі ми матимемо катастрофічні наслідки. Адже цим ми покажемо, що перегляд кордонів у Європі є можливим, і це (схожі дії щодо перегляду кордонів) буде знову", - вважає Кемерон.
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При цьому він наголосив, що наразі єдиний шлях - це зберігати санкції до повного виконання мінських угод. А в разі, якщо Росія вдасться до нового загострення ситуації, санкції мають бути посилені, зазначив прем'єр Британії.
Раніше УНІАН повідомляв, що постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року.