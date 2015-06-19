Євросоюз продовжить санкції проти РФ без внесення в них змін

Про це сьогодні у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.

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За його словами, скоріш за все, міністри закордонних справ погодяться розглянути це питання в форматі "пункту А", тобто без обговорення.

"Ми не очікуємо будь-яких змін. Це питання попередньо погоджено постійними представниками ЄС, і у нас є повний консенсус. Я не очікую змін в останні хвилини", - сказав він.

Як повідомлялося, питання санкції проти Росії стоїть на порядку денному засідання Ради ЄС, яке пройде у Люксембурзі у понеділок, 22 червня, на рівні міністрів закордонних справ.

17 червня постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє бойовикам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.