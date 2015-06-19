У Пакистані призупинили страти на час Рамадану для дотримання "святості священного місяця"

Прем’єр-міністр країни Наваз Шаріф ухвалив таке рішення, щоб дотриматися «святості священного місяця», передає "Радіо Свобода".

Варто зазначити, що у більшості районів Пакистану Рамадан починається 19 червня.

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У грудні 2014 року Пакистан частково скасував мораторій на виконання смертних вироків. Це сталося після нападу талібів на школу у Пешаварі, жертвами якого стали 150 людей, переважно дітей.

Згодом Шаріф повністю скасував заборону на страти, і відтоді близько 150 ув’язнених у Пакистані були повішені.