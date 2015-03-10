У Пакистані зняли заборону на смертну кару
15:33, 10 березня 2015Світ
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Влада Пакистану офіційно зняла мораторій на смертну кару для всіх ув'язнених, засуджених до вищої міри покарання.
REUTERS
Раніше мораторій було частково скасовано для тих, кому виносяться вироки по кримінальних справах про тероризм. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Як повідомляють офіційні джерела, тепер смертні вироки будуть виконуватися щодо всіх засуджених, які вичерпали можливості для апеляції.
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У грудні минулого року прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прийняв рішення скасувати мораторій на смертну кару після нападу талібів на школу в Пешаварі, який забрав життя понад 140 осіб.
В результаті нападу загинули 132 учня, дев'ять учителів, а також дев'ять осіб з числа нападників. Відповідальність за атаку взяли на себе пакистанські таліби.
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