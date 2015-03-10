У Пакистані зняли заборону на смертну кару

Раніше мораторій було частково скасовано для тих, кому виносяться вироки по кримінальних справах про тероризм. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомляють офіційні джерела, тепер смертні вироки будуть виконуватися щодо всіх засуджених, які вичерпали можливості для апеляції.

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У грудні минулого року прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прийняв рішення скасувати мораторій на смертну кару після нападу талібів на школу в Пешаварі, який забрав життя понад 140 осіб.

В результаті нападу загинули 132 учня, дев'ять учителів, а також дев'ять осіб з числа нападників. Відповідальність за атаку взяли на себе пакистанські таліби.