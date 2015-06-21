В Індії внаслідок отруєння неякісним алкоголем померли 90 осіб

Число померлих від отруєння неякісним алкоголем в індійському місті Мумбаї зросла до 90 осіб.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на представника місцевої поліції, передає Українська правда.

"На даний момент загинули 90 осіб. Більше 40 проходять лікування в лікарні і число загиблих може збільшитися до 100", - заявив він.

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Постраждалі від отруєння почали надходити на лікування в середу вранці, і в суботу все ще госпіталізували нових пацієнтів.

Поліція затримала п'ятьох осіб, які перевозили і торгували зіпсованим алкоголем.

Також за халатність були арештовані вісім поліцейських, які дозволили продавати алкоголь в їх окрузі.