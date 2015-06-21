У США невідомі влаштували стрілянину на спортивному майданчику та в житловому кварталі

Два інциденти зі стріляниною сталися в ніч на неділю в американських штатах Мічиган і Пенсильванія на тлі потужного резонансу, який отримав розстріл 17 червня у Південній Кароліні дев'ятьох афроамериканців в одній з церков, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Детройті (штату Мічиган) одна людина загинула і ще дев'ять отримали поранення в результаті стрілянини на баскетбольному майданчику, де проходило святкування дитячого дня народження. Жертвою стрілянини став 21-річний чоловік, ім'я якого не називається. Ніхто з дітей не постраждав.

Одночасно з цим у західній Філадельфії (штат Пенсильванія) озброєний чоловік відкрив стрілянину на одній з вулиць міста, де люди зібралися на пікнік, поранивши сімох осіб, у тому числі двох дітей у віці двох і 10 років.

"Виглядає так, нібито вони відкрили безладний вогонь по всім, кого зустрічали на своєму шляху", - цитує телеканал WCAU-TV представника місцевої поліції Джона Уокера.

Причини нападів невідомі, в обох випадках поки також немає інформації щодо осіб, які стріляли. В Детройті, як повідомляється, поліція затримала одну людину для допиту, але заарештованих у справі поки немає.

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17 червня 21-річний Ділан Руф на ґрунті расової ненависті розстріляв дев'ятьох афроамериканців в одній з церков у Чарлстоні (Південна Кароліна). Американська влада розглядає подію як терористичний акт.

Руфу в п'ятницю було пред'явлено звинувачення у вбивстві дев'яти осіб. До цього він був заарештований в сусідньому штаті Північна Кароліна після пошуків, що тривали майже добу. Нападник визнав свою провину.