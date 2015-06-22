Українські військові у складі міжнародної місії виконають спостережний політ над Росією

Про це повідомляє начальник російського Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков, передають РИА Новости.

"З 22 по 26 червня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія Швеції, Німеччини та України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на шведському літаку спостереження SAAB-340B", — йдеться в повідомленні.

Російські спеціалісти на борту повітряного судна будуть контролювати суворе дотримання маршруту місією і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.

Читайте також"Антонов" удосконалив Ан-26 для військових: захист від обстрілів ПЗРК і посилений фюзеляж

Літак оснащений озброєнням, а встановлена на ньому апаратура спостереження пройшла міжнародний огляд, в якому взяли участь російські фахівці — це виключає використання технічних засобів, не передбачених договором.

Раніше УНІАН повідомляв, що поблизу Латвійських територіальних вод знову була помічена російська військова техніка. Зокрема, поблизу Латвії було помічено дев'ять літаків Збройних сил Росії, а також кілька військових кораблів.