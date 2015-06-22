Казахстанський космонавт полетить на МКС замість британської співачки Сари Брайтман

Про це повідомляє BBC.

Крім Аімбєтова на вакантне місце претендували японський підприємець Сатосі Такамацу та російський космонавт Сергій Прокоп'єв.

Британка Сара Брайтман мала стати восьмим космічним туристом, який відвідає міжнародну космічну станцію, проте у травні відмовилася від участі у польоті, пояснивши це складними сімейними обставинами.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня на Землю повернулися космонавти, які затрималися на МКС майже на місяць через падіння російського "Прогресу".