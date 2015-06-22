Казахстанський космонавт полетить на МКС замість британської співачки Сари Брайтман
18:13, 22 червня 2015Світ
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Британська співачка Сара Брайтман відмовилася від польоту на МКС, її замінить казахстанський космонавт Айдін Аімбєтов.
МКС поки не дочекалася свого восьмого туриста
Про це повідомляє BBC.
Крім Аімбєтова на вакантне місце претендували японський підприємець Сатосі Такамацу та російський космонавт Сергій Прокоп'єв.
Британка Сара Брайтман мала стати восьмим космічним туристом, який відвідає міжнародну космічну станцію, проте у травні відмовилася від участі у польоті, пояснивши це складними сімейними обставинами.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня на Землю повернулися космонавти, які затрималися на МКС майже на місяць через падіння російського "Прогресу".
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