На Землю повернулися космонавти, які затрималися на МКС через падіння "Прогресу"
17:51, 11 червня 2015Наука та IT
237 0
Космонавти Антон Шкаплеров, Саманта Крістофоретті і Террі Вертс сьогодні успішно повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС).
З МКС повернулися космонавти / NASA
Їх повернення було затримано майже на місяць, передає Бі-бі-сі. Спусковий апарат космічного корабля "Союз" приземлився в запланованому районі Казахстану близько 17:00.
Читайте такожЧерез втрату "Прогресу" Росія може зупинити запуски "Союзів", що доставляють людей до МКС
Космонавти провели на орбіті в цілому 200 днів.
Повернення учасників 43-ї експедиції було відкладено через аварію вантажного корабля "Прогрес", який після запуску 28 квітня не зміг долетіти до станції.
Він почав неконтрольовано обертатися і не реагував на команди із Землі. У результаті падаючий вантажний корабель 8 травнязгорів у щільних шарах атмосфери.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter