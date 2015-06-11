На Землю повернулися космонавти, які затрималися на МКС через падіння "Прогресу"

Їх повернення було затримано майже на місяць, передає Бі-бі-сі. Спусковий апарат космічного корабля "Союз" приземлився в запланованому районі Казахстану близько 17:00.

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Космонавти провели на орбіті в цілому 200 днів.

Повернення учасників 43-ї експедиції було відкладено через аварію вантажного корабля "Прогрес", який після запуску 28 квітня не зміг долетіти до станції.

Він почав неконтрольовано обертатися і не реагував на команди із Землі. У результаті падаючий вантажний корабель 8 травнязгорів у щільних шарах атмосфери.