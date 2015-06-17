NASA показало перше відео Землі і МКС у надчіткій роздільній здатністі

Разом з компанією Urthecast агентство запустило цілодобову трансляцію видів поверхні Землі з МКС. Про нову технологію в арсеналі NASA повідомляє видання Mashable, передає Lenta.ru.

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Чотирихвилинний ролик показує астронавтів, які готують собі їжу і проводять експерименти в умовах невагомості, а також прибуття на МКС космічного вантажівки Dragon. Коли камера повертається в бік Землі, глядач може побачити бурю в океані острів і серію світанків.

Однак дві Ultra HD-відеокамери встановлені на МКС не тільки для створення розважальних роликів: з їх допомогою планується вести хроніку наукових експериментів.

NASA надає можливість безкоштовно дивитися відеозйомку Землі з МКС в режимі реального часу на своєму сайті. На кадрах з місцями планети можна роздивитися будь-який предмет площею понад один квадратний метр (раніше таке побачити можна було тільки з допомогою супутників-шпигунів). Трансляція переривається, коли положення МКС не дозволяє підтримувати зв'язок з Землею.

Камери та їх програмне забезпечення були створені стартапом Urthecast. Вартість проекту склала $35 млн. Компанія планує продавати отримані під час цілодобової зйомки дані державним структурам, фірмам, які працюють у сферах сільського господарства, судноплавства і видобутку мінеральних ресурсів, а також фінансового арбітражу. Urthecast обіцяє, наприклад, передавати інформацію про роботу рудників і портів в реальному часі.

Крім того, стартап буде безплатно надавати інформацію гуманітарним та екологічним організаціям (мова йде, наприклад, про моніторинг доставки продовольства в Сирію або вирубування лісів у басейні Амазонки).