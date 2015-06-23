У системі управління польотами Нової Зеландії стався масштабний збій
08:29, 23 червня 2015Світ
255 0
У Новій Зеландії через збій у системі управління польотами відкладені всі вильоти з аеропортів.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.
За їх даними, збій стався близько 2:48 за місцевим часом в роботі радара. "Зараз ми працюємо над цим", - повідомив прес-секретар Airway New Zealand - компанії, що керує всією системою управління польотами в країні.
Читайте такожБельгія розвернула 150 авіарейсів через вимкнення електрики
Тривалий час літакам, що знаходяться на землі, не давали дозволу на зліт, була дозволена тільки посадка. Рейси стали відправлятися тільки в останню годину, після того як фахівцям вдалося знайти рішення проблеми.
За даними Airway New Zealand, збій вплинув на відправку близько 160 рейсів компанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter