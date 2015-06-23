У системі управління польотами Нової Зеландії стався масштабний збій

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

За їх даними, збій стався близько 2:48 за місцевим часом в роботі радара. "Зараз ми працюємо над цим", - повідомив прес-секретар Airway New Zealand - компанії, що керує всією системою управління польотами в країні.

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Тривалий час літакам, що знаходяться на землі, не давали дозволу на зліт, була дозволена тільки посадка. Рейси стали відправлятися тільки в останню годину, після того як фахівцям вдалося знайти рішення проблеми.

За даними Airway New Zealand, збій вплинув на відправку близько 160 рейсів компанії.