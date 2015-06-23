Могеріні представила план протидії російській пропаганді в ЄС

Про це пише Русская служба BBC.

За даними офіційного журналу Євросоюзу, проект налічує дев'ять сторінок і передбачає підтримку незалежних ЗМІ та підвищення популярності Євросоюзу на пострадянському просторі, а також викриття дезінформації, що запускається з-за кордону.

Для координації цих дій до вересня планують створити нову службу під назвою StratComTeam. При цьому проект поки не прийнятий. Він обговорювався у вівторок на Раді ЄС із загальних справ, але буде затверджений не раніше четверга.

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Доручення підготувати план боротьби з російською пропагандою Могеріні отримала у березні. Країни Євросоюзу висловили стурбованість масштабами дезінформації, яку, на їхню думку, поширюють російські ЗМІ, і зазначили, що програють інформаційну війну.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС створили команду для боротьби з російською пропагандою, яку очолив чеський журналіст Якуб Каленський.

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Прес-секретар високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Майя Кочьянчич повідомила, що команда по боротьбі з російською пропагандою вже створена та в повній мірі вона запрацює з осені.