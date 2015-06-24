В Іраку знищено одного з лідерів "Ісламської держави" - ЗМІ
08:19, 24 червня 2015Світ
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На півночі Іраку був знищений один із ватажків "Ісламської держави" (ІД), який керував фінансовою діяльністю угруповання.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформпортал Bagdadiya news.
За його даними, Хамад Заалян аль-Афрі був убитий в результаті вибуху бомби на шляху руху його машини у південній частині міста Мосул. З ним були знищені ще три бойовика, відповідальні в угрупованні за водопостачання, охорону здоров'я і муніципальну сферу населеного пункту. Хто встановив вибуховий пристрій, невідомо.
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Мосул був захоплений ісламістами трохи більше року тому - 10 червня. За інформацією іракських ЗМІ, однією з головних проблем для майбутньої операції по звільненню міста стануть вибухівка і міни, які були встановлені бойовиками.
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