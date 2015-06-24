Прем'єр Греції стверджує, що кредитори відкинули пропозиції Афін

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Постійна відмова від аналогічних заходів з боку деяких установ ніколи не відбувалася раніше – ні в Ірландії, ні в Португалії", - написав він.

The repeated rejection of equivalent measures by certain institutions never occurred before-neither in Ireland nor Portugal. #Greece (1/2) — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) June 24, 2015

"Така дивна поведінка натякає, що ніхто не зацікавлений в угоді і підтримці інтересів Греції", - додав Ципрас.

This odd stance seems to indicate that either there is no interest in an agreement or that special interests are being backed. #Greece (2/2) — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) June 24, 2015

Варто зазначити, що сьогодні Ципрас проведе зустріч з головою ЄЦБ Маріо Драгі, директором МВФ Крістін Лагард і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

У свою чергу Reuters повідомляє, що в ЄС стверджують, що переговори і далі тривають.

"Ніщо не відкинуто, переговори тривають, зустріч із Ципрасом відбудеться, як і планувалося", - сказало джерело, близьке до переговорів.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери ЄС запропонували конкретні заходи для зміцнення економічного та валютного союзу. Їхня імплементація почнеться вже 1 липня, а завершення плану передбачене в 2025 році.