Йорданія скасувала візові збори для туристів

Уряд Йорданії прийняв рішення підвищити рівень привабливості країни для туристів з допомогою реалізації низки заходів щодо поліпшення умов і якості відпочинку, передає "Моя планета". З 1 червня 2015 року візовий збір знижено з 40 до 10 йорданських динарів для туристів, які в'їжджають через сухопутні кордони і планують провести в Йорданії не менше трьох ночей поспіль.

Читайте такожДля самостійного відвідування Єгипту з 15 травня необхідно буде заздалегідь отримувати візи - ЗМІ

Для іноземних гостей, що приїжджають з допомогою йорданських туроператорів на строк не менше двох ночей поспіль, візові збори повністю скасовані.

З 1 вересня 2015 року туристи, які самостійно організовують свій відпочинок в Йорданії, будуть звільнені від візового збору. Такий порядок діятиме за умови, що вони проведуть в країні не менше трьох ночей поспіль і придбають "Єдиний квиток", який дозволяє відвідати понад 35 місць в Йорданії за доступною ціною.

Ще одним послабленням, яке вступить в силу з 1 вересня 2015 року, є скасування податку на виїзд для авіаквитків всіх регулярних рейсів, які прибувають в Акабу або Амман, за умови, що туристи також купують"Єдиний квиток" і проводять в Йорданії не менше трьох ночей поспіль. Скасовується податок на виїзд і візи і для всіх чартерних рейсів, що вилітають з міжнародного аеропорту King Hussein в Акабі.

За словами міністра туризму та стародавностей Йорданії Наїфа Аль-Фаїза, дані заходи сприяють просуванню країни як доступного, безпечного і привабливого напряму для туристів.