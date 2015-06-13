КНДР відключила 3G для іноземних туристів

"На жаль, ми зіткнулися з відключенням на невизначений час від місцевого інтернет-провайдера, ми відразу повідомимо вам, як тільки сервіс буде відновлено", - йдеться в повідомленні Koryolink, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожГенсеку ООН заборонили в'їзд в КНДРДо цього моменту іноземні громадяни могли придбати SIM-карти для 3G інтернету, термін дії яких закінчувався одночасно з закінченням терміну дії візи. В той же час громадяни КНДР практично не мають доступу до бесцензурного зовнішнього інтернету.

За даними Reuters, доступ до мобільної мережі був обмежений у п'ятницю, 12 червня, всього через день після пожежі в готелі Koryo Hotel в Пхеньяні, фотографії якого з'явилися в соцмережах. Відомо, що туристи діляться в соціальних мережах фотографіями, які, на думку влади, не сприяють встановленню позитивного іміджу країни.