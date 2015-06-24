Gazeta Wyborcza: російський чиновник процитував журналістам вигадки інтернет-тролів

Секретар РНБО Росії Микола Патрушев на цьому тижні заявив, що США нібито хотіли б, щоб Росії і зовсім не існувало. За його словами, американцям нібито завидно з того, що саме росіяни володіють такою великою кількістю природних багатств.

"Ви, напевно, пам'ятаєте слова колишнього Держсекретаря США Мадлен Олбрайт про те, що Росії не належить ні Сибір, ні її Далекий Схід", - сказав Патрушев, але журналісти відповіли, що не пам'ятають таких слів.

Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише Вацлав Радзівіновіч, додаючи, що після цитування Олбрайт російським чиновником журналісти почали шукати, коли ж це вона щось таке казала, передає DT.ua.

Як виявилося, ніколи. Насправді цю фразу присвоїли колишньому Держсекретареві США і поширили в інтернеті тролі Кремля.

Читайте такожКремлівським "тролям" платять 45 тисяч рублів на місяць - ЗМІ

Разівінович іронізує, що, можливо, примітивні писаки-пропагандисти і не придумали цитату "підступної баби з США". Ще в 2006 році тодішній глава ФСБ генерал-майор Борис Ратников розповів державній "Російській газеті" про те, що "чекісти сканували думки Мадлен Олбрайт".

"В думках пані Олбрайт ми виявили патологічну ненависть до слов'ян. А ще її ображало те, що Росія володіє найбільшими у світі запасами корисних копалин. Вона б хотіла, щоб у майбутньому російськими запасами володіла не одна країна, а ціла купа народів, які всі будуть підпорядковані США", - розповідав тоді Ратников.

"І тут виникає складна проблема. Приписав собі генерал чекістів-окультистів вигадки інтернет-тролів Кремля? Чи все сталося навпаки? Може це його люди по секрету розповіли тролям, яку думку треба поширити серед росіян", - сміється оглядач з російських чиновників.

У всякому разі, те, що чиновники цитують вигадки з інтернету, ставить питання, хто кому "замилив очі". Але відповіді немає.

Читайте такожКолишня співробітниця "фабрики тролів" про відділ коментування в ЗМІ: вони взагалі так не думають, як пишуть

"Мене часто питають, чи треба боятися Росії. А я відповідаю, що самої країни не треба. Але боятися варто психічного стану людей, які нею керують і придумують різні жахи, щоб потім самим же в них повірити", - йдеться в статті.

Тим часом, в Росії колишня працівниця подала в суд на інтернет-пропагандистів влади, які працюють в Санкт-Петербурзі. А путінська "фабрика тролів" хоче відкупитися від її позову. За словами позивачки, вона працювала з 9 ранку до 21 вечора щодня. Її обов'язком було за допомогою різних облікових записів у соціальних мережах поширювати потрібну точку зору, вигідна Кремлю. За це вона отримувала зарплату в розмірі 764 долара.