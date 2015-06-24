У Росії "фабрика тролів" намагається відкупитися від позову колишньої співробітниці – The Guardian

Як повідомляє The Guardian, компанія розташована в Санкт-Петербурзі і називається "Агенція інтернет-досліджень". Її співробітником певний час була активістка руху "Інформаційний мир" Людмила Савчук. Про свою роботу на "фабриці тролів" вона розповіла журналістам, після чого її звільнили.

Тепер вона подала до суду на колишнього роботодавця, звинувативши його в невиплаті зарплати і низки порушень трудового законодавства. За словами Савчук, її робота полягала в тому, щоб писати коментарі в соціальних мережах, в яких треба було хвалити політику Володимира Путіна, передає DT.UA.

Компанія тепер намагається уникнути публічного судового розгляду. Адвокат "фабрики тролів" Катерина Назарова прийшла на слухання в Тетроградський окружних суд і оголосила, що її клієнт готовий виплатити компенсацію Савчук в розмірі 184 доларів США, які вона вимагає в позові.

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Назарова запропонувала перерахувати суму на рахунок позивачки, а потім швидко пішла із зали суду, відмовляючись спілкуватися з журналістами.

"Я дуже задоволена, тому що раніше вони намагалися вдавати, що не існують взагалі. А тепер вони вийшли з тіні вперше. Ми побачили їхнього представника. Але я відчуватиму, що перемогла, лише після того, як фабрику закриють повністю", - сказала Савчук.

За її словами, вона працювала з 9 ранку до 21 вечора щодня. Її обов'язком було за допомогою різним облікових записів у соціальних мережах поширювати потрібну точку зору, вигідну Кремлю. За це вона отримувала зарплату в розмірі 764 долари.