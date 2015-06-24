Міністри оборони країн НАТО проголосували за посилення обороноздатності Молдови
20:30, 24 червня 2015Світ
278 0
Міністри оборони країн-членів НАТО проголосували за пакет заходів щодо посилення обороноздатності Молдови.
Reuters
Крім того, мова йде про зміцнення інститутів безпеки Молдови, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Radio Europa Libera.
Читайте такожМолдова і Румунія створять спільний миротворчий батальйон
Як зазначив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, альянс допоможе Молдові модернізувати її збройні сили шляхом "тренувань, підтримки і освіти".
Молдова є країною з позаблоковим статусом, яка не виявляла бажання вступити в НАТО. Минулої осені країна вирішила приєднатися до ініціативи альянсу щодо зміцнення обороноздатності через події на сході України.
Раніше повідомлялося, що Молдова планує радикальну модернізацію армії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter