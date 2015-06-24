Міністри оборони країн НАТО проголосували за посилення обороноздатності Молдови

Крім того, мова йде про зміцнення інститутів безпеки Молдови, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Radio Europa Libera.

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Як зазначив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, альянс допоможе Молдові модернізувати її збройні сили шляхом "тренувань, підтримки і освіти".

Молдова є країною з позаблоковим статусом, яка не виявляла бажання вступити в НАТО. Минулої осені країна вирішила приєднатися до ініціативи альянсу щодо зміцнення обороноздатності через події на сході України.

Раніше повідомлялося, що Молдова планує радикальну модернізацію армії.