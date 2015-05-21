Молдова заборонила російські інформаційно-аналітичні передачі

16:58, 21 травня 2015
Світ
787 0

Уряд Молдови схвалив законопроект, який фактично передбачає повну заборону мовлення в країні інформаційних та інформаційно-аналітичних передач російських телеканалів. 

У Молдові заборонили російську аналітику

Про це повідомляє Інсайдер з посиланням на сайт уряду Молдови.

"Законопроект спрямований на забезпечення захисту вітчизняного інформаційного простору від зовнішньої маніпуляції і пропаганди", - наголошено в повідомленні.

Документ передбачає, що програми інформаційно-аналітичного характеру повинні повністю вироблятися в Молдові, з них 80% мають бути румунською мовою.

Читайте такожМолдова знову не пустила російських журналістів у Придністров'яДозволяється передавати інформаційні та політично-аналітичні програми, випущені в державах-членах ЄС, США і країнах, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (Росія підписала Конвенцію, але не ратифікувала, - ред.).

Документ передбачає застосування поетапного покарання для мовників, які порушили Кодекс про телебачення і радіо. Санкції передбачають штрафи в розмірі від 30 до 50 тис. леїв (від 1500 до 2500 євро), зупинення дії ліцензії на 30 днів або відкликання ліцензії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter