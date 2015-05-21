Молдова заборонила російські інформаційно-аналітичні передачі

Про це повідомляє Інсайдер з посиланням на сайт уряду Молдови.

"Законопроект спрямований на забезпечення захисту вітчизняного інформаційного простору від зовнішньої маніпуляції і пропаганди", - наголошено в повідомленні.

Документ передбачає, що програми інформаційно-аналітичного характеру повинні повністю вироблятися в Молдові, з них 80% мають бути румунською мовою.

Читайте такожМолдова знову не пустила російських журналістів у Придністров'яДозволяється передавати інформаційні та політично-аналітичні програми, випущені в державах-членах ЄС, США і країнах, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (Росія підписала Конвенцію, але не ратифікувала, - ред.).

Документ передбачає застосування поетапного покарання для мовників, які порушили Кодекс про телебачення і радіо. Санкції передбачають штрафи в розмірі від 30 до 50 тис. леїв (від 1500 до 2500 євро), зупинення дії ліцензії на 30 днів або відкликання ліцензії.