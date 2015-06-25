Демонстранти в Єревані вже облаштувалися поблизу урядового кварталу

Як повідомляє Радіо Свобода, протестувальники не намагаються, як на початку акції, прорватися до так званого «урядового кварталу», де розміщені головні державні будівлі, зокрема і президентський палац.

Крім того, кількість поліцейських в центрі Єревана дещо зменшилася. У поліції пообіцяли не застосовувати жодних агресивних дій щодо активістів, поки акція проходить мирно.

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Наразі жодної інформації про те, чи готують протестувальники своїх представників у переговорну групу для зустрічі з президентом Сержом Саргсяном чи іншими представниками влади немає.

23 червня удосвіта поліція розігнала мітинг за допомогою водометів. Демонстранти протестували проти підвищення тарифів на електроенергію у Вірменії на 16% з 1 серпня. За даними правозахисників, всього поліція Єревана затримала 237 демонстрантів.