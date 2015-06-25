Новим спікером Сейму Польщі стала правнучка екс-президента

Новим спікером польського Сейму замість Радослава Сікорського, який пішов у відставку, стала Малгожата Кідава-Блонська, представник правлячої партії "Громадянська платформа".

За її кандидатуру проголосували 244 депутати, повідомляє "Польське радіо". Її суперник Єжи Вендерліх (кандидат від "Союзу лівих демократичних сил") набрав лише 43 голоси, передає LB.ua.

Кідава-Блонська до свого обрання до Сейму обіймала посаду прес-секретаря польського уряду.

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Прес-служба Сейму також зазначає, що вона є правнучкою двох відомих польських політиків 20-х років - президента Станіслава Войцеховського (1922-1926) і прем'єра Владислава Грабського (короткий період в 1920 році і в 1923-1925 роках). Кідава-Блонська також довгий час працювала продюсером і займалася кіно і телебаченням разом зі своїм чоловіком, режисером Яном Кідава-Блонским. Їхній найбільший спільний проект - фільм "Приречений на блюз".

Нагадаємо, Сікорський пішов у відставку у зв'язку з "касетним скандалом", фігурантом якого він був.

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Скандал виник 16 червня 2014 року після оприлюднення в ЗМІ телефонних розмов високопоставлених польських політиків. Були оприлюднені також аудіозаписи розмов, зокрема - міністра внутрішніх справ Бартломея Сенкевича і глави Нацбанку Марека Бельки. Чиновники, вживаючи ненормативну лексику, обговорювали рішення державних і особистих питань не цілком законними способами.