Сікорський склав повноваження маршалка Сейму Польщі

Радослав Сікорський склав повноваження маршалка Сейму Польщі.

Як повідомляє Польське радіо, це відбулося на засіданні президії Сейму. Сьогодні відбудеться окреме засідання Конвенту сеньйорів (дорадчого органу Сейму), який призначить Єжи Вендерліха з Союзу лівих демократичних сил на посаду т.в.о. маршала Сейму. Партія "Громадянська платформа" має намір запропонувати кандидатуру Малгожати Кідава-Блонської, яка виконує обов'язки спікера уряду Єви Копач, а Союз демократичних лівих сил - кандидатуру Вендерлиха.

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