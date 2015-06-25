НАТО анонсувало створення для України трастового фонду з розмінування вибухових пристроїв

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг повідомив у Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми погодилися, в принципі, заснувати новий трастовий фонд з розмінування вибухових пристроїв", - сказав він.

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За словами Столтенберга, робота триває над деталями, але "цей новий фонд буде спрямований на розмінування, а також на боротьбу із саморобними вибуховими пристроями". "Це важливо для того, щоб зберегти життя", - наголосив він.

Крім того, Столтенберг повідомив, що НАТО вже "надає Україні практичну підтримку". "Нещодавно ми розпочали проект з безпеки комунікацій та безпеки регіонального повітряного простору. Це ключові сфери. Коли йдеться про ці програми, то ми робимо це, як складову трастового фонду, пов'язаного з командуванням і контролем", - зауважив генсек Альянсу.

Крім того, повідомив він, триває співпраця з урядом України у сфері планування в надзвичайних ситуаціях, і вже цієї осені пройдуть навчання.

"Ми також виконуємо амбіційний порядок денний, про який ми домовилися минулого року", - додав Столтенберг.