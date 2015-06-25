У Латвії порушили справу проти осіб, які організували туризм до окупованого Криму

Латвійська поліція провела обшуки у двох будівлях у Ризі у зв'язку з порушенням заборони на надання послуг, безпосередньо пов'язаних з туристичними діями у Криму і Севастополі, повідомляє Delfi.lv.

Стало відомо, що у цих будівлях розташоване бюро подорожей "MKBC TOUR" (турагентство Будинку Москви), зареєстрована у Латвії юридична особа.

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Ці процесуальні дії здійснені в рамках кримінального процесу, розпочатого 4 червня 2015 року за статтею 84 Кримінального закону "Порушення встановлених міжнародними організаціями санкцій".

Крім того, у рамках цього кримінального процесу проти двох осіб порушено справу.

Варто зазначити, що рішення Ради ЄС встановлює заборону на надання послуг, безпосередньо пов'язаних з туристичними діями у Криму і Севастополі.