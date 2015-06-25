У Латвії порушили справу проти осіб, які організували туризм до окупованого Криму
Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти осіб, які займалися наданням туристичних послуг особам, які подорожували до Криму.
Латвійська поліція провела обшуки у двох будівлях у Ризі у зв'язку з порушенням заборони на надання послуг, безпосередньо пов'язаних з туристичними діями у Криму і Севастополі, повідомляє Delfi.lv.
Стало відомо, що у цих будівлях розташоване бюро подорожей "MKBC TOUR" (турагентство Будинку Москви), зареєстрована у Латвії юридична особа.
Читайте такожКрим може втратити близько 4 мільйонів українських туристів - експерти
Ці процесуальні дії здійснені в рамках кримінального процесу, розпочатого 4 червня 2015 року за статтею 84 Кримінального закону "Порушення встановлених міжнародними організаціями санкцій".
Крім того, у рамках цього кримінального процесу проти двох осіб порушено справу.
Варто зазначити, що рішення Ради ЄС встановлює заборону на надання послуг, безпосередньо пов'язаних з туристичними діями у Криму і Севастополі.