Товариство захисту прав споживачів "Громадський контроль" радить росіянам їхати відпочивати в окупований Крим за погодженням з українською владою

Про це пише портал newsru.com.

Так, згідно з чинним Договором між РФ і Україною про російсько-український державний кордон, а також іншим міжнародним документам територія півострова Крим вважається українською.

"Згідно з нормами міжнародного права, дані території є окупованими", - йдеться в матеріалі організації. У тексті зазначено, що через це у російських споживачів при здійсненні будь-яких угод в Криму можуть виникнути проблеми. Однак туристи "рідко задаються питанням безпеки свого перебування на окупованій території", а туроператорам невигідно повідомляти про можливі ризики.

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"Якщо ваш туроператор не попередив вас про можливі ризики, пов'язані з перебуванням на окупованій території, то ви можете розраховувати на відшкодування вартості путівки або отримання компенсації у випадку, якщо проблеми з українською владою або владою інших держав у вас все ж виникли", - зазначається на сайті організації. Там же наводяться рекомендації, покликані позбавити росіян, які вирішили відпочити в Криму, від можливих проблем

Перша порада стосується в'їзду на територію Криму. В організації зазначили, що законом України передбачено особливий порядок в'їзду на окуповані території: в'їхати туди можна тільки на діючих пунктах пропуску через державний кордон України з проставленням відповідних відміток у паспортних документах чи в імміграційних картках.

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Турист, який відвідав територію Криму без отримання відповідного дозволу, буде порушником закону України про статус окупованих територій, зазначають в організації. До нього можуть бути застосовані санкції як з боку України, так і з боку інших країн - членів ООН. В окремих випадках можливе кримінальне переслідування і оголошення в міжнародний розшук. Тому туристам рекомендується дотримуватися українського законодавства і перетинати кордон лише з дозволу прикордонної служби України в Херсонській області, вказано в матеріалі. При поїздці морським транспортом в організації рекомендували запитувати про наявність дозволу влади України на відвідання порту, оскільки це також може загрожувати туристам неприємностями.

Дуже обережно слід ставитися до операцій з нерухомістю на території окупованого півострова Крим, вказують у Товаристві захисту прав споживачів. Мін'юст України заблокував доступ представникам адміністрацій Криму і Севастополя до Держреєстру України, в якому проводиться реєстрація угод з нерухомістю, а тому потенційний покупець не захищений від шахрайства. Зокрема, може виявитися, що об'єкт, куплений ним, насправді належить іншому власнику або навіть декільком. "Угоди з придбання нерухомості в Криму, вчинені в обхід українського законодавства, можуть бути в окремих випадках розцінені як протиправне захоплення чужої власності та кваліфікуватися як кримінально каране діяння", - йдеться в пам'ятці.

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Як повідомляв УНІАН раніше, за півроку середня заповнюваність здравниць в окупованому Росією Криму становила 30-35%. За словами так званого "міністра курортів і туризму Криму" Сергія Стрільбицького, є певний дисбаланс – деякі туроб'єкти показують за півроку завантаження на рівні 100%, але є й такі, де заповнюваність не більше 7-10%.

Диспропорція пояснюється значним дисбалансом туристичного потоку по регіонах півострова. Згідно з його даними, 53% відпочиваючих вибрали Ялту, 13% – Алушту, 10% – Євпаторію, 8% – Саки, 5% – Феодосію.