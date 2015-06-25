У Мінську після трирічної перерви відновлює роботу посольство Швеції

Відносини між Мінськом і Стокгольмом розладналися влітку 2012 року, після так званого "плюшевого десанту", коли шведський легкомоторний літак долетів до столиці Білорусі, розкидавши по шляху проходження плюшевих ведмежат з прикріпленими до них гаслами на підтримку демократії, повідомляє Бі-бі-сі.

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Білоруська сторона звинуватила тоді офіційний Стокгольм у провокації конфлікту в серпні 2012 року, і не продовжила акредитацію послу Швеції Стефану Ерікссону. Мінськ назвав діяльність шведського дипломата деструктивною.

У відповідь шведська влада заявила, що не візьме нового посла Білорусі і рекомендувала двом співробітникам білоруського посольства покинути Стокгольм.

30 серпня 2012 року обидва посольства припинили свою роботу. Функції шведського посольства в Мінську виконувало диппредставництво Естонії, білоруської в Стокгольмі - посольство Латвії.

Навесні 2013 року білоруська сторона задовольнила прохання шведської сторони і акредитувала в Мінську тимчасового повіреного у справах Швеції в Білорусі. Білоруське посольство в Стокгольмі не працює досі.

Експерти в Мінську пов'язують потепління в білорусько-шведських відносинах з майбутніми президентськими виборами в Білорусі, напередодні яких Мінськ традиційно демонструє прагнення до поліпшення відносин з Європою.