Лукашенко заявляє про потепління відносин із Заходом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко характеризує поточні відносини республіки з Заходом як "деяке потепління".
Про це він заяви у Мінську під час зустрічі з федеральним міністром з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцем, пише РИА Новости.
"Нинішній рівень взаємин ми характеризуємо як деяке потепління", - заявив Лукашенко.
Білоруський президент заявив про бажання Мінська, щоб Австрія і Захід в цілому "подивилися ближче на Білорусь і зробили ряд кроків у правильному напрямку".
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Він нагадав, що раніше країни були налаштовані на розвиток контактів, проте потім "Захід вирішив поміняти тактику, можливо і стратегію ставлення до Білорусі".
Він також заявив, що задоволений рівнем співпраці Білорусі та Австрії, однак висловив сподівання, що після поточного візиту послідують "масштабніші кроки з розвитку співпраці".
У свою чергу Курц зазначив, що регіон переживає "непростий час", нагадавши про ситуацію в Україні.
"Але і в інших країнах відчувається певна напруженість, яка позначається на ситуації в регіоні в цілому і не може не позначатися на Білорусі", - сказав він.