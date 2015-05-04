Лукашенко заявляє про потепління відносин із Заходом

Про це він заяви у Мінську під час зустрічі з федеральним міністром з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцем, пише РИА Новости.

"Нинішній рівень взаємин ми характеризуємо як деяке потепління", - заявив Лукашенко.

Білоруський президент заявив про бажання Мінська, щоб Австрія і Захід в цілому "подивилися ближче на Білорусь і зробили ряд кроків у правильному напрямку".

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Він нагадав, що раніше країни були налаштовані на розвиток контактів, проте потім "Захід вирішив поміняти тактику, можливо і стратегію ставлення до Білорусі".

Він також заявив, що задоволений рівнем співпраці Білорусі та Австрії, однак висловив сподівання, що після поточного візиту послідують "масштабніші кроки з розвитку співпраці".

У свою чергу Курц зазначив, що регіон переживає "непростий час", нагадавши про ситуацію в Україні.

"Але і в інших країнах відчувається певна напруженість, яка позначається на ситуації в регіоні в цілому і не може не позначатися на Білорусі", - сказав він.