У Грузії в липні стартують багатонаціональні навчання НАТО

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі, генерал Адріан Бредшоу в Тбілісі, повідомляє "Грузия Online" .

"НАТО допомагає Грузії в розвитку обороноздатності і в напрямку військової освіти та навчань. У цьому році в Грузії буде створено спільний центр навчань і оцінок НАТО Грузії. А в липні відбудуться багатонаціональні навчання Agile Spirit 2015", — заявив Бредшоу.

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За даними міністерства оборони Грузії, в навчаннях, які були розроблені в рамках істотного пакету Грузії-НАТО, з грузинської сторони візьмуть участь особовий склад 42-го батальйону четвертої механізованої бригади, а також до 220 військовослужбовців корпусу морських піхотинців США.