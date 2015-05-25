Прикордонники РФ заарештовують грузин за перетин так званого "кордону" з Осетією

Як повідомляє радіо «Свобода» з Тбілісі, останній інцидент стався поблизу села Каркусаані. Мешканець цього села Гія Солашвілі йшов на похорон тещі на сільське кладовище. Село знаходиться на грузинській території, а кладовище, після демаркації кордону, виявилося на території Південної Осетії. Російські прикордонники заарештували чоловіка і доставили у Цхінвальський ізолятор. Одночасно стало відомо про арешт жителів ще кількох грузинських сіл.

«Росія вважає окупаційну лінію Грузії державним кордоном», – сказав журналістам представник прем’єра Грузії Абашидзе, коментуючи черговий арешт російськими прикордонниками громадянина Грузії поблизу так званої «лінії розмежування» Грузії і Південної Осетії.

Цю лінію Тбілісі називає «лінією окупації», а Цхінвалі та Москва – «державним кордоном» між Грузією і Південною Осетією.

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Після «п’ятиденної війни» 2008 року Москва і Цхінвалі уклали договір про охорону державного кордону Південної Осетії російськими прикордонниками. Почалася «демаркація кордону» та встановлення колючого дроту.

У картах радянських часів кордон проходив через села і навіть кладовища, відтак кількість людей, заарештованих за цей час у садах, сільгоспугіддях, кладовищах і навіть у власних дворах, становить кілька сотень людей.

Зазвичай заарештованих звільняють після виплати штрафу від 2 до 5 тисяч рублів, але осетинська сторона неодноразово заявляла, що законодавство у частині покарання за незаконний перехід кордону може бути посилене.

Як повідомили радіо "Свобода" в адміністрації грузинського регіону Шида Картлі (сусіднього з Південною Осетією), переговори про звільнення Солашвілі вже розпочалися і його мають звільнити за кілька днів.

Грузинська сторона відмовляється вести переговори з чинним керівництвом Південної Осетії про делімітацію кордону і прикордонний режим, оскільки не визнає цю межу державною.