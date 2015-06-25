Італійський парламент підтримав антиросійські санкції, незважаючи на тиск "друзів Путіна"

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агенцію Aska News.

Зокрема, згідно з документом, "Італія діятиме відповідно до рішень міжнародної спільноти у питанні санкцій проти Росії, доки не буде позитивних сигналів для їхнього зняття і повернення поваги до міжнародного права".

Тобто було відкинуто пропозицію дружніх до Росії Forza Italia і Ліги про зняття санкцій із Росії.

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Крім того, нижня палата зобов'язала уряд "активізувати і посилити свою політичну і дипломатичну роботу в Росії, щоб підштовхнути російський уряд до реалізації Мінських угод, вплинути на сепаратистів і відновити повну повагу до міжнародного права в Україні".

Водночас італійські парламентарі закликали "уряд України до реалізації інституційних реформ, до яких закликають Мінські угоди", зокрема у сфері децентралізації надання "особливого статусу російськомовним областям Донбасу".