НАТО може надати летальну зброю в разі погіршення ситуації на Донбасі - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що країни-члени НАТО готові переглянути свої позиції щодо постачання летальної зброї Україні в разі погіршення ситуації на cході.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання Комісії Україна-НАТО.

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"В ході засідання всі країни-члени рішуче засудили порушення Російською Федерацією і терористичними угрупуваннями Мінських домовленостей та підтвердили можливість перегляду питання щодо надання Україні летальної зброї, якщо Мінські угоди і надалі будуть брутально порушуватися Російською Федерацією і терористами", - сказав Полторак.

Він також повідомив, що наприкінці липня у Києві може бути підписана технічна угода про створення литовсько-польсько-української бригади, а наприкінці цього - на початку наступного року будуть проведені відповідні навчання.