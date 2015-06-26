Серед загиблих внаслідок нападу на готель в Тунісі в основному громадяни Британії та Німеччини (фото)

Про це повідомляє видання The Tunis Times з посиланням на радіо FM Mosaique, передає gazeta.ru. Видання зазначає, що прес-секретар голови МВС Мохаммед Ель Аруі відмовився повідомляти національність жертв.

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Проте він уточнив, що кількість жертв: 27 загиблих і 20 поранених. Крім того Мохаммед Ель Аруі уточнив, що поліція шукає ще одного нападника.

Зазначимо, що інформація про напад на готель в Сусі надходить суперечлива. Так РИА Новости з посиланням на радіостанцію FM Mosaique повідомляють, що поліції Тунісу вдалося арештувати другого нападника на готель. Крім того, слідчі опізнали ліквідованого терориста. Це, за попередніми даними, громадянин Тунісу з міста Каафур з провінції Салаяна.