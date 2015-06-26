У столиці Вірменії поліція зміцнює свої сили на місці протестів (відео)
20:42, 26 червня 2015Світ
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У столиці Вірменії Єревані зростає напруженість у протистоянні між учасниками акції протесту проти подорожчання електроенергії і поліцією, яка підвела до місця демонстрації нові значні сили.
REUTERS
Бійці поліції прибувають автобусами і шикуються в лави обіч місця, де приблизно 20 тисяч демонстрантів блокують проспект Баграмяна у центрі міста, де їх раніше зупинила поліція за кількасот метрів до палацу президента, повідомляє "Радіо Свобода".
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У свою чергу лідери протесту обурюються, що поліція порушила обіцянку не збільшувати своєї присутності, доки протест триває мирно.
Тим часом у Єревані триває засідання керівних органів провладної у Вірменії Республіканської партії, в якому беруть участь президент і прем’єр-міністр країни.
Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.
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