У столиці Вірменії поліція зміцнює свої сили на місці протестів (відео)

Бійці поліції прибувають автобусами і шикуються в лави обіч місця, де приблизно 20 тисяч демонстрантів блокують проспект Баграмяна у центрі міста, де їх раніше зупинила поліція за кількасот метрів до палацу президента, повідомляє "Радіо Свобода".

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У свою чергу лідери протесту обурюються, що поліція порушила обіцянку не збільшувати своєї присутності, доки протест триває мирно.

Тим часом у Єревані триває засідання керівних органів провладної у Вірменії Республіканської партії, в якому беруть участь президент і прем’єр-міністр країни.