Кількість постраждалих у пожежі в аквапарку Тайваня досягла 509 осіб

З них 188 осіб отримали серйозні поранення, передає Бі-бі-сі. Спочатку влада оцінювали кількість постраждалих удвічі меншу.

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Імовірно, він і зайнявся з невідомих причин, в результаті чого сотні людей виявилися охоплені полум'ям.