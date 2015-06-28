Кількість постраждалих у пожежі в аквапарку Тайваня досягла 509 осіб
08:10, 28 червня 2015Світ
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Число постраждалих в результаті пожежі в тайванському парку розваг досягло 509 осіб, заявляє влада Тайваню.
REUTERS
З них 188 осіб отримали серйозні поранення, передає Бі-бі-сі. Спочатку влада оцінювали кількість постраждалих удвічі меншу.
Читайте такожВ аквапарку на Тайвані перед вибухом розпорошили білий дим невідомого походження (відео)Повідомляється, що займання сталося увечері в суботу, коли організатори свята, що проходив в аквапарку Тайбея (адміністративний центр цій частково визнаної країни), розпилили в повітрі кольоровий порошок.
Імовірно, він і зайнявся з невідомих причин, в результаті чого сотні людей виявилися охоплені полум'ям.
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